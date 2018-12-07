У Бердичів привезуть чудотворну ікону Богородиці «Віднайдення загиблих»

З 8 по 23 грудня у храмах Бердичівського району перебуватиме чудотворна ікона Божої Матері «Віднайдення загиблих».

Як повідомляється на сайті бердичівського Свято-Миколаївського собору УПЦ, святиня відвідає декілька храмів благочиння: Свято-Миколаївський собор, Свято-Георгіївський і Свято-Троїцький храми Бердичева та храм на честь ікони Божої Матері «Цілителька», Свято-Димитрівський храм смт Гришківців, Свято-Покровський храм с. Мирославки, Свято-Хрестовозвиженський храм с. Великої П’ятигірки, Свято-Покровський храм с. Никонівки, Спасо-Преображенський храм с. Половецького, Свято-Іоанно-Богословський храм с. Обухівки, Свято-Петропавлівський храм с. Реї та храм Святого Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова с. Скаківки.

Святиню ще називають «Позбавлення від бід стражденних». Перед іконою Пресвятої Богородиці «Віднайдення загиблих» моляться про благословення шлюбу, до неї приходять із благаннями про звільнення від пороків, притікають матері з клопотанням про здоров'я і добробут дітей, моляться про зцілення хвороб очей та сліпоти, від зубного і головного болю та лихоманки, від недуги пияцтва, про тих, хто відпали від віри.

Графік перебування чудотворної ікони Божої Матері «Віднайдення загиблих» у храмах Бердичівського благочиння можна побачити тут.