У Швейцарії відкрилася фотовиставка про сім'ю Миколая II

У сербському храмі Святої Трійці в Цюріху відкрилася фотовиставка під назвою «Романови: царське служіння», що розповідає про сім'ю імператора Миколая II.

Захід організовано за ініціативи місцевого приходу Австрійсько-Швейцарської єпархії Сербської Церкви, повідомляє pravoslavie.ru.

Після читання акафісту перед іконою Божої Матері «Троєручиця» відбулося урочисте відкриття, на якому священик Бранімір Петкович та ієромонах Ігнатій (Шестаков) розповіли про зміст експозиції та поговорили про подвиг Царської сім'ї.

Відомо, що серби відчувають особливу любов до царя Миколая II, ще одним проявом якої стала організація виставки.

2 грудня після Божественної літургії в залі парафіяльного дому відбулася ще одна зустріч, присвячена Царственим страстотерпцам. Фотографії розповідають про життя імператора, сімейні відносини, жертовність і служіння Церкві та вітчизні всіх членів сім'ї Романових. Виставка приурочена до скорботної дати столітньої з днем мученицької кончини Царствених страстотерпців.