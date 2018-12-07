Патріарх Варфоломій у листі до Митрополита Онуфрія назвав його титул після об'єднавчого Собору

Патріарх Варфоломій направив Предстоятелю Української Православної Церкви Митрополиту Онуфрію лист із запрошенням на об’єднавчий собор, який має відбутися 15 грудня у Києві.

У листі, переклад якого опублікував митрополит Олександр (Драбинко) на своїй сторінці у Фейсбук, Патріарх Варфоломій повідомив, яким, на його думку, буде титул Предстоятеля УПЦ після об’єднавчого собору.

«Через цей Патріарший лист та звернення до Вас як «Високопреосвященний митрополит Київський», у формі ікономії та милості, ми повідомляємо Вас, що після виборів Предстоятеля Української Церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул Митрополита Київського, який, Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року», - йдеться, зокрема, у листі.

Також Патріарх Варфоломій написав, що Митрополит Онуфрій, може висувати свою кандидатуру на пост Предстоятеля нової Церкви.

«…Ми просимо Вас негайно і у дусі згоди та єдності прийняти участь разом з Вашою ієрархією у майбутньому установчому Соборі об’єднаної Української Православної Церкви і виборчих процесах для визначення її Предстоятеля. Вашому Високопреосвященству, звичайно, дозволяється бути кандидатом на цю позицію», - зазначено у листі.