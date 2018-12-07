Намісник Почаївської лаври написав листа Президенту з проханням захистити обитель

Намісник Свято-Успенської Почаївської лаври митрополит Володимир (Мороз) направив лист Президенту України Петру Порошенку з проханням втрутитися у ситуацію, що склалася навколо обителі.

Відкритий лист митрополита до Президента опублікований на сайті Почаївської лаври, повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

Намісник констатував, що "знедавна українська святиня, Почаївська Свято-Успенська Лавра, почала переживати тиск зі сторони різних владних структур".

Митрополит Володимир нагадав історію лаври у ХХ столітті.

"В 50-х, 60-х роках минулого століття, братію Лаври виганяли з монастиря, садили у в’язниці, зневажали, звинувачували, наводили наклепи, конфісковували храми, майно та землю. Обзивали нас "націоналістами", тому що ми говорили українською мовою, а тепер ми "москалі", тому, що православні і відстоюємо позицію нашої спасительної Православної віри.

Прошу, не ображайтеся, і зауважимо для себе – все пройде і настане кінець нашому життю, нічим ми не поправимо своє положення у Вічності, якщо тут допустимо помилки і не змінимо своє ставлення до Святої Церкви", – написав намісник обителі.