В УПЦ відбувається засідання Священного Синоду, на якому звітують синодальні відділи

Перед початком засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, 7 грудня, в Аннозачатіївському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври керуючий справами УПЦ митрополит Антоній звершив Божественну літургію, за якою молилися члени Священного Синоду, а також представники єпископату Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Сьогодні відбудеться останнє у 2018 році засідання Священного Синоду УПЦ, під час якого будуть заслухані звіти Синодальних установ Української Православної Церкви.

З журналами Синоду можна буде ознайомитися пізніше.