В УПЦ відбувається засідання Священного Синоду, на якому звітують синодальні відділи
11:45, 07 грудня 2018Православ`я
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Архієреї молилися у Києво-Печерській Лаврі перед початком роботи Священного Синоду УПЦ / news.church.ua
Перед початком засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, 7 грудня, в Аннозачатіївському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври керуючий справами УПЦ митрополит Антоній звершив Божественну літургію, за якою молилися члени Священного Синоду, а також представники єпископату Української Православної Церкви.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Сьогодні відбудеться останнє у 2018 році засідання Священного Синоду УПЦ, під час якого будуть заслухані звіти Синодальних установ Української Православної Церкви.
З журналами Синоду можна буде ознайомитися пізніше.
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