В РПЦ заявили про створення парафій «скрізь, де є наші вірні»

Руська Православна Церква у зв'язку з призупиненням євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом створює парафії закордоном, «скрізь, де є наші вірні».

Про це сказав Голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон (Алфєєв) в інтерв'ю франкомовному порталу Orthodoxie.com, повідомляє patriarchia.ru.

«Не можу сказати, що ми готові дозволити нашим віруючим у виняткових випадках причащатися в схизматичній Церкві, якою наразі є Константинопольська Церква. Ми докладемо зусиль, щоб створити парафії Руської Православної Церкви скрізь, де є наші православні віруючі, але немає парафій», - сказав владика.

Митрополит Іларіон розповів, зокрема, як йде ситуація в Південній Кореї, де немає храмів РПЦ, але є віруючі.

«Кілька днів тому я був у Південній Кореї. Там є громада православних віруючих, але немає ані приходу, ані священика Руської Православної Церкви. До недавнього часу всі ці люди ходили в храм Константинопольського Патріархату, і у нас не було наміру створювати там свій прихід, бо ми вважали, що Константинопольський Патріархат справляється з завданням пастирського окормлення наших віруючих. Але нині ми стаємо перед неминучим рішенням: засновувати там прихід і посилати туди священика. І ми будемо надсилати священиків скрізь, де є наші вірні, але немає поки парафій», - розповів митрополит Іларіон.