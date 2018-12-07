Єпископам УПЦ представники влади вручають запрошення на Об'єднавчий собор
11:00, 07 грудня 2018Православ`я
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Зустріч митрополита Анатолія з Рівненським губернатором / sarny.church.ua
Єпископам Української Православної Церкви представники державної влади вручають запрошення на Об'єднавчий собор, який має відбутися 15 грудня в Києві.
Губернатор Рівненської ОДА Олексій Муляренко передав митрополиту Сарненському і Поліському Анатолію запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія для участі в Об’єднавчому соборі, повідомляє прес-служба Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
Запрошення було передано під час робочої зустрічі, на якій обговорювалися питання про релігійний стан у єпархії.
«Аналогічні запрошення для участі в Об’єднавчому соборі отримують всі єпископи Української Православної Церкви», - йдеться в повідомленні єпархії.
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