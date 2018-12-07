Митрополит Онуфрій відспівав настоятельку Анниного монастиря ігуменю Нонну

Блаженніший Митрополит Онуфрій 6 грудня звершив чин відспівування ігумені Нонни (Ткачук), настоятельки жіночого монастиря на честь святої праведної Анни м. Вашківці на Буковині.

Поховали ігуменю Нонну на території монастиря святої праведної Анни, настоятелькою якого вона була понад 25 років. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Ігуменя Нонна (Ткачук) – перша ігуменя новоствореного монастиря (з 1992 року). Трудилася тут ще за часів, коли сестри жили в землянці й пристосованих приміщеннях. Саме за її ігуменства монастир став одним з найбільших на Буковині. Відійшла до Господа у 64-річному віці в ніч з 4 на 5 грудня після тривалої хвороби.

За упокій душі ігумені прийшли помолитися сотні парафіян обителі.