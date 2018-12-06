У Єрихоні розпочався ремонт храму-каплиці на місці будинку Закхея-митаря

На подвір'я Руської духовної місії на честь святого апостола Закхея, єпископа Кесарії Филипової, розташованої в центрі Єрихону, почалися ремонтні роботи.

Подвір'я 5 грудня відвідали представники міської влади, щоб обговорити ремонт, повідомляє patriarchia.ru.

Зокрема, подвір'я відвідав губернатор Єрихону та Долини Йордану Джихад Абу аль-Ассаль, мер Єрихону Хасан Салех, заступник губернатора Джамал Раджаб.

Гості оглянули храм-каплицю, розташовану на території подвір'я, у якій до наших днів зберігаються фрагменти мозаїчних підлог VI століття та могила преподобного Киріака, а також ознайомилися з ходом ремонтно-відновлювальних робіт, розпочатих Місією в каплиці та на подвір'ї.

Потім відбулися переговори, головною темою яких стали реставраційні роботи, проведені Місією на подвір'ї, і майбутнє цього святого місця у планах подальшого розвитку паломництва та туризму.

З боку Місії у переговорах взяв участь секретар Місії ігумен Никон (Головко).

Роботи з відновлення храму-каплиці та найдавніших мозаїк, що збереглися на місці будинку Закхея-митаря у Єрихоні мають завершитися протягом трьох місяців.