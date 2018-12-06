Житомирський митрополит розповів про результати обшуків СБУ

У Житомирській єпархії Української Православної Церкви під час обшуку СБУ, який відбувся 3 грудня, літератури, яка розпалює релігійну ворожнечу знайдено не було.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це розповів митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим (Горенко) на своїй сторінці у Фейсбук.

«Коли закрили єпархіальне управління і почали шукати, у нас нічого не було знайдено. У деяких засобах масової інформації було написано, що в Житомирській єпархії, в місті Житомирі, було вилучено якісь чи записки, чи брошури, які розпалюють міжконфесійну ворожнечу. Я офіційно заявляю: у нашій єпархії не було вилучено жодної листівки, жодної брошури, яка б несла ворожнечу в суспільство й народ», - підкреслив митрополит Никодим.

Він підкреслив, що у Житомирській єпархії не видається література.

«Ми взагалі ніколи нічого не видавали, наша єпархія не займається видавництвом. Якщо я благословляв десь якісь книжки – це було за моїм особистим благословенням, з моєю цензурою, але кожне своє слово я завжди намагаюсь продумати, що я кажу, щоб не було ні в якому разі заклику до ворожнечі й до протистояння», - зауважив владика.

Водночас він закликав вірян проявляти толерантність.

Митрополит Никодим нагадав, що Українська Православна Церква молиться за Україну.

«У нашій Церкві завжди звучать молитви за українську державу, за українське воїнство, за владу. На кожному богослужінні читається особлива молитва, де ми згадуємо тих, хто своє життя віддав за нашу землю, за мир на нашій землі, за тих, хто відстоював територію. Наша Церква підтримує територіальну єдність. Ми засуджуємо ту агресію, яка відбувається сьогодні ззовні й ми молимося за наших воїнів», - сказав владика Никодим.