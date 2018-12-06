В УПЦ заявили, що ставлення до Єдиної Помісної Церкви визначать за фактом її створення

В Українській Православній Церкви заявили, що ставлення до Єдиної Помісної Церкви визначать на Соборі архієреїв УПЦ за фактом її створення.

Про це сказав вікарний архієрей Рівненської єпархії єпископ Дубенський Пімен (Воят), повідомляє Центр інформації УПЦ, посилаючись на «UA: Рівне» в Facebook.

«По факту того, як буде, чи не буде надано (Томос – ред.), як буде – тоді ми будемо приймати колегіальне рішення. У Церкві завжди рішення соборні. Рішення такої важливості приймаються Собором єпископів Церкви», - наголосив владика Пімен.

Він пояснив, чому не планує брати участь в об’єднавчому Соборі.

«Я, як єпископ, можу сказати: ми вже маємо Українську Православну Церкву, яка має права такі, яких не надає наразі Константинополь, Патріарх Константинопольський. Навіть половини тих прав, які є в Української Православної Церкви не надано», - підсумував владика Пімен.