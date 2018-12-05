В УПЦ розповіли, за що викликали рівненських священиків у СБУ

Священикам Рівненської єпархії Української Православної Церкви на допиті у Рівненському управлінні СБУ пред’явили звинувачення у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це розповів секретар Рівненської єпархії УПЦ протоієрей Олександр Єгоров, повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

Повістки прийшли 14 священикам – 13 священикам Рівненської єпархії і 1 священику Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

«На цих допитах, які відбулися сьогодні, все зводиться до двох статей: “Державна зрада” і “Розпалювання релігійної ворожнечі”. Йдеться про брошури, які були розповсюдженні у храмах нашої єпархії – хоча й не тільки нашої єпархії. Ці брошури не несуть загрози суверенітету нашої держави», - зазначив він.

За твердженням протоієрея, саме за зберігання згаданих брошур священикам «інкримінують розпалювання релігійної ворожнечі», втім він уточнює, що «тиску» на допитах на них не чинили.

«Треба зазначити, що тиску ніякого не було. Всі наші священики були з адвокатами. Задавалися певні питання, на які вони відповідали. Конкретно ми не можемо говорити про що була розмова, тому що вони ставили підпис про нерозголошення. Те що ми знаємо сьогодні – це пред’явлення двох статей: “Державна зрада” – досить серйозна, і “Розпалювання релігійної ворожнечі”», - зазначив він.