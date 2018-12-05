У Почаївській лаврі провели ревізії

Комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в середу провела перевірку у Почаївській лаврі.

У результаті ревізії всі святині виявилися на місці, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"5 грудня Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник перевірив наявність "експонатів", згідно з реєстром 60-х років, на території Свято-Успенської Почаївської лаври», - розповіли в УПЦ.

У лаврі повідомили, що «перевірку наявності зареєстрованих "експонатів" здійснила комісія заповідника, згідно з описом радянського періоду».

Ревізію здійснювали в Успенському і Троїцькому соборах, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.

Як повідомлялося, 23 листопада комісія Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври.

Раніше братія Свято-Успенської Почаївської лаври направила звернення у зв’язку з рішенням комісії Міністерства юстиції України. Окрім того, своє занепокоєння спробами держави відібрати Почаївську лавру висловив Митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир.