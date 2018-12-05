У 10-ту річницю смерті Патріарха Алексія православні молилися за його упокій

У десяту річницю від дня смерті Патріарха Алексія II, 5 грудня, православні молилися за упокій його душі.

Біля гробниці п'ятнадцятого Патріарха Руської Православної Церкви в Благовіщенському приділі Богоявленського кафедрального собору в Єлохові Патріарх Кирил звершив заупокійну літію, повідомляє patriarchia.ru.

У гробниці Патріарха Алексія II молилися духовенство, чернецтво та вірні. Після закінчення літії на гробницю були покладені квіти.

Ієрархам, які відвідала Богоявленський кафедральний собор, подарували книгу «Шляхом Христовим. Життєвий шлях Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II».

Заупокійні богослужіння за пріснопам'ятним Патріархом Алексієм відбувалися 5 грудня у всіх Патріарших резиденціях.