Митрополит Онуфрій нагадав, що Богородиця досягла святості саме в храмі (відео)

Своєї святості Пресвята Богородиця досягла саме в Божому храмі.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій у день свята Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії у Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель розповів про життя Пресвятої Богородиці та зауважив, що Вона була такою ж людиною, як і кожен із нас. Однак, додав Архіпастир, «ніхто і ніколи не може зрівнятися з Її святістю, та кожен має прагнути до цього».

«Пресвята Діва Марія завжди чує молитви тих, хто до Неї звертається, і поспішає до них на допомогу. Вона завжди з тими людьми, які в скорботі і хворобі. Ми повинні прагнути до тієї святості Пресвятої Діви Марії», – сказав Митрополит Онуфрій.

Блаженніший владика зазначив, що особливо вражає те, наскільки Пресвята Діва Марія є високою за святістю і водночас наскільки смиренною. «Вона теж була людиною, у неї було все те, що в нас: така ж плоть, така ж душа… Але Її смирення, яке було основою глибокої і вдячної любові до Бога, зробило Її такою, якою Вона є, – Святішою від усіх святих», – підкреслив Владика.

За словами Блаженнішого Митрополита Онуфрія, ми повинні пам’ятати, що Своєї святості Пресвята Богородиця досягла саме в храмі: «Там Вона очищувала Свою душу, там Вона вдосконалювала Свою молитву, там Вона читала Святе Письмо, що давало Їй світлий і чистий розум».

«Домашня молитва теж дуже важлива і необхідна, – пояснив Його Блаженство. – Але молитва церковна вище за домашню, тому що тут збирається багато тих, хто молиться, а Господь говорить: «де двоє або троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них» (Мф. 18: 20). Церковна молитва нас зміцнює, дає нам ту благодатну силу, яка необхідна людині, аби подолати всі випробування, які нам попускає Бог… та які нас підштовхують до Бога».

Предстоятель побажав кожному сили і розуму збиратися в храмі, зберігати чистоту Православної віри, любити, терпіти один одного і молитися за всіх, навіть за неприятелів. «Це той шлях, який пройшла Матір Божа, яким Вона заповідає нам йти, і який веде людину до вищого спасіння на Небі», – підсумував Владика.