У Литві на могилі митрополита Іосифа (Семашка) запалили лампаду від православних Білорусі

Напередодні 150-річчя від дня кончини митрополита Віленського та Литовського Іосифа (Семашка; † 06.12.1868) з благословення митрополита Мінського і Заславського Павла, Патріаршого Екзарха всієї Білорусі, делегація Гомельської єпархії на чолі з головою Синодальної комісії з канонізації святих Білоруської Православної Церкви архімандритом Амвросієм (Шевцовим) відвідала Свято-Духів собор однойменного чоловічого монастиря міста Вільнюса, у крипті якого знаходиться могила пріснопам'ятного архіпастиря.

Члени делегації 3 грудня співслужили за Божественною літургією митрополиту Віленскому і Литовському Інокентію. Також у богослужінні взяли участь секретар Віленско-Литовської єпархії протоієрей Віталій Моцкус і духовенство Віленско-Литовської єпархії, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Від імені архієпископа Гомельського і Жлобінського Стефана митрополиту Інокентію були передані пам'ятні подарунки.

По закінченні богослужіння архімандрит Амвросій (Шевцов) передав литовській стороні лампаду — дар, що символізує вдячність православних християн Білорусі архієрею. Лампада була встановлена на могилі митрополита Іосифа.