Православні Буковини передали 25 тонн продуктів для переселенців у Святогірську лавру

До Святогірської лаври 4 грудня було доставлено 25 тонн гуманітарного вантажу.

Допомога, доставлена в обитель у день свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, прибула з Чернівецької єпархії УПЦ, повідомляється на сайті обителі.

Організувала збір гуманітарної допомоги православна буковинка Марія. Зусиллями православних Чернівецької єпархії було зібрано понад 10 тонн овочів, 2 тонни яблук, 500 літрів олії, близько 8 тонн різних круп, близько 4 тонн іншої бакалійної продукції: макаронних виробів, борошна, цукру, чаю, кави, квасолі, сухофруктів і консервації, а також продукцію побутової хімії, одяг і взуття.

На сьогодні на повному утриманні в обителі продовжує перебувати близько 130 біженців, з яких 36 дітей різних віків. За словами організатора допомоги, щиро вдячна всім, хто взяв участь у зборах цієї гуманітарної допомоги, «дуже важливо і дорого, що в наш час, коли в світі стільки байдужості, знаходяться небайдужі люди, здатні співчувати чужій біді, і в міру своїх сил прагнуть внести свій внесок у справи милосердя».