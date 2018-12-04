На Рівненщині 14 священиків УПЦ викликали на допит в СБУ
23:39, 04 грудня 2018Православ`я
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На Рівненщині 14 священиків УПЦ викликали на допит в СБУ / espreso.tv
14 священиків Рівненської та Сарненської єпархій Української Православної Церкви отримали повістки від СБУ в Рівненській області.
Як повідомляється на сайті Рівненської єпархії УПЦ, 5 грудня о 10.00 всі вони мають прибути в СБУ.
«Що конкретно інкримінують клірикам двох єпархій наразі не відомо. Опісля допиту, який, ймовірно, затягнеться на годину, священики готові дати прес-конференцію засобам масової інформації прямо на сходах управління. Окрім того, до діалогу з пресою готовий і вікарій Рівненської єпархії УПЦ, єпископ Дубенський Пимен», - ідеться у повідомленні.
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