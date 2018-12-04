Вперше вийшов у світ Новий Завіт лезгинською мовою

Нове академічне видання Інституту перекладу Біблії (ІПБ) під грифом Інституту мовознавства РАН вийшло однією з мов багатонаціонального Дагестану.

Цим виданням ІПБ завершив багаторічну працю з перекладу Нового Завіту лезгінською мовою, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на сайт ІПБ.

У роботі з підготовки цього перекладу в різні роки брали участь лезгінські письменники і поети, досвідчені богослови-біблеїстів, висококласні фахівці з лезгинської мови – у т. ч. д. ф.н. Букар Бекирович Талібів, д. ф.н. Михайло Єгорович Алексєєв, та інші.

Це видання являє собою перший переклад Нового Завіту на сучасну лезгінську мову, що належить до лезгинської підгрупи нахсько-дагестанської мовної сім'ї. Проте раніше у предків сучасних лезгін – племен, що жили на сході Кавказу в державі Кавказька Албанія і були, разом з грузинським і вірменським народами, послідовниками християнства, був свій переклад Біблії агванською мовою.

В оформленні цього видання використовуються обрані факсимільні зображення збережених фрагментів стародавнього рукопису цього перекладу (палімпсест) VII-IX ст.

Ще однією особливістю цієї книги є наявність у ній фрагментів тексту, переданих лезгинською мовою у поетичному стилі. Це такі уривки, як молитва "Отче наш" (Мт 6:9-13), Пісня Марії (Луки 1:26-56), Пісня Захарії (Луки 1:68-79) та ін. Вони виділені в тексті поетичним відступом і курсивом.