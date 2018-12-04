Знайдена мармурова дошка з написом про участь Царської сім'ї у прославленні Серафима Саровського

На розкопках у Саровському монастирі співробітники Інституту археології РАН знайшли дошку з мармуру, виготовлену в пам'ять про участь сім'ї царя Миколи II у прославленні преподобного Серафима Саровського у 1903 році.

Історичний артефакт, пов'язаний з історією канонізації подвижника, був виявлений членами експедиція Інституту археології РАН, які влітку 2018 року працювали в Сарові на території Саровського монастиря, а також досліджували середньовічне мордовське городище, у межах якого знаходиться сучасний монастир, повідомляє сайт журналу "Фома".

Зокрема, серед знахідок учені виділили артефакт, пов'язаний з однією з найбільш знакових подій в історії Саровської обителі — канонізацією преподобного Серафима Саровського у 1903 році.

Археологи знайшли пам'ятну дошку з мармуру з написом, висіченим золотими літерами, присвячену участі Царської сім'ї у прославленні преподобного.

Ще одна важлива знахідка являє собою уламки каменю для виготовлення літографій, за якими вдалося визначити зображення і дату виготовлення: це один з найбільш поширених сюжетів в іконографії святого Серафима Саровського «Моління на камені».

Як вважають фахівці, камінь був виготовлений у 1874 році у Санкт-Петербурзькій або Московській майстерні.

Зараз на місці Саровського Свято-Успенського монастиря ведуться відновлювальні роботи, результатом яких стане повне відтворення історичного вигляду Саровської пустелі.