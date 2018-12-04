Кличко нагородив архієпископа УПЦ знаком подяки

У день свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, 4 грудня, вікарій Київської Митрополії архієпископ Боярський Феодосій був удостоєний офіційного знака Подяки Київського міського Голови В. Кличка.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, нагороду вручено за багаторічну плідну церковну діяльність, вагомий особистий внесок в утвердження засад християнської моралі в суспільстві.

За дорученням Київського міського Голови нагороду владиці Феодосію вручив депутат Київської міської ради В. Іванченко.

Подяка Київського міського Голови – це нагорода, яка вручається трудівникам підприємств, установ і організацій Києва, які зробили особистий внесок у розвиток різних сфер життєдіяльності столиці, досягли визначних успіхів у науковій та іншій творчій роботі, високої майстерності у професійній діяльності.