У Житомирській єпархії УПЦ під час обшуку вилучили всі комп'ютери
16:23, 04 грудня 2018Православ`я
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Житомирський Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор / zhytomyr-eparchy.org
У приміщенні Житомирського єпархіального управління Української Православної Церкви 3 грудня правоохоронні органи звершили обшук.
Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, провівши детальний обшук правоохоронці вилучили всю єпархіальну компютерну техніку, флеш-накопичувачі, вінчестер із камер відеонагляду, компютерні диски.
Як пояснили представники правоохоронців, нібито підставою для повного обшуку приміщення стало вилучення друкованої продукції (газети, листівки з елементами агітаційного змісту, що зможуть спричинити розпалювання міжконфесійної ворожнечі), про це пише у постанові, яка була надана працівникам єпархіального управління.
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