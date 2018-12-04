У Житомирській єпархії УПЦ під час обшуку вилучили всі комп'ютери

У приміщенні Житомирського єпархіального управління Української Православної Церкви 3 грудня правоохоронні органи звершили обшук.

Як повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ, провівши детальний обшук правоохоронці вилучили всю єпархіальну компютерну техніку, флеш-накопичувачі, вінчестер із камер відеонагляду, компютерні диски.

Як пояснили представники правоохоронців, нібито підставою для повного обшуку приміщення стало вилучення друкованої продукції (газети, листівки з елементами агітаційного змісту, що зможуть спричинити розпалювання міжконфесійної ворожнечі), про це пише у постанові, яка була надана працівникам єпархіального управління.