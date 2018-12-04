Митрополит Онуфрій очолив престольне свято у Введенському монастирі Києва
14:47, 04 грудня 2018Православ`я
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Митрополит Онуфрій / news.church.ua
У день свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва.
За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Після Божественної літургії священнослужителі звершили молебень з каноном перед чудотворною іконою Богородиці “Призри на смирення”.
Наприкінці Блаженніший Владика привітав паству з престольним святом, побажав земних благ та життя вічного, і благословив усіх.
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