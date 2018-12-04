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Митрополит Онуфрій очолив престольне свято у Введенському монастирі Києва

14:47, 04 грудня 2018
Православ`я
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Митрополит Онуфрій / news.church.ua

У день свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва. 

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

Після Божественної літургії священнослужителі звершили молебень з каноном перед чудотворною іконою Богородиці “Призри на смирення”.

Наприкінці Блаженніший Владика привітав паству з престольним святом, побажав земних благ та життя вічного, і благословив усіх.

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