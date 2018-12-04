Митрополит Онуфрій очолив престольне свято у Введенському монастирі Києва

У день свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після Божественної літургії священнослужителі звершили молебень з каноном перед чудотворною іконою Богородиці “Призри на смирення”.

Наприкінці Блаженніший Владика привітав паству з престольним святом, побажав земних благ та життя вічного, і благословив усіх.