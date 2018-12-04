5 грудня відбудеться відкриття та освячення «стіни пам’яті та скорботи» ветеранам-афганцям

5 грудня о 13.00 на подвір’ї Свято-Воскресенського храму пам’яті загиблим та ветеранам Афганістану (вул. Лаврська 17) відбудеться відкриття та освячення Стіни скорботи та пам’яті ветеранам-афганцям.

Подія відбудеться напередодні Дня Української Армії з метою увіковічнення пам’яті героїв. Українська спілка ветеранів Афганістану разом з Української Православною Церквою виступили з ініціативою: в доповнення Меморіального комплексу загиблих воїнів-інтернаціоналістів, створити «Стіну пам’яті та скорботи», присвячену загиблим воїнам.

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Онуфрія молебень за здоров’я українського воїнства, а також панахиду з освяченням «Стіни пам’яті та скорботи» очолить голова Синодального відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин.

Серед почесних гостей заходу - священики з числа ветеранів-інтернаціоналістів, голови обласних осередків Української спілки ветеранів Афганістану, члени родин загиблих героїв, представники громадськості та держави, ветерани-афганці.

Після освячення храму для акредитованих представників ЗМІ відбудеться брифінг, спікерами якого стануть: голова УСВА Червонописький Сергій Васильович; голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин; настоятель Свято-Воскресенського храму пам’яті загиблим та ветеранам Афганістану, перший проректор Київської Духовної Академії протоієрей Сергій Ющик; священики-ветерани-інтернаціоналісти; члени родин загиблих ветеранів-афганців.

Акредитацію представників ЗМІ проводить Центр інформації УПЦ за телефоном (066) 095 14 76 або за електронною поштою church.information.center@gmail.com.