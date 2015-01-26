У Києві невідомі кинули шість "коктейлів Молотова" у храм УПЦ у Бабиному яру (фото)

У Шевченківському районі Києва сьогодні о 4-й ранку на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" сталася чергова спроба підпалу храму на честь ікони «Всіх скорботних Радість» Української Православної Церкви.

Як повідомив "УНІАН-Релігії" настоятель храму протоієрей Сергій Темник, зловмисники кинули шість пляшок запальної суміші, три з яких не спрацювали. Пошкоджено вівтарну частину храму. Святині в алтарі не постраждали.

“Вранці охоронець почув сильні вибухи і відразу викликав міліцію. Біля храму він побачив трьох чоловіків, які ходили навколо, а згодом пішли. Охоронець вогнегасником загасив пожежу. За 5 хвилин прибув наряд міліції, а згодом - оперативно-розшукова група. Цього разу зловмисники цілили пляшками туди, де дерево, під дах”, - розповів настоятель храму.

Також, за словами отця Сергія, запальною сумішшю було облито стіну трапезної храму. Охоронець ліквідував пожежу.

"Нападники лишили речові докази своїх злочинних дій, які знайшла міліція. Розмір матеріальних збитків встановлюється”, - повідомив протоієрей С.Темник.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2014 року о 04.00 пляшкою із запальною сумішшю був підпалений храм УПЦ на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Пожежу вчасно помітили та ліквідували.

Фото: особистий архів протоієрея Сергія Темник.