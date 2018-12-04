Громада Кафедрального собору УПЦ відвідала з гуманітарною допомогою столичну організацію інвалідів

У міжнародний день інвалідів, який відзначається 3 грудня, працівники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ і протоієрей Павло Білий відвідали столичну організацію інвалідів «Єдність», взяли участь у концерті і передали гуманітарну допомогу.

Співробітники соціального відділу передали підопічним організації бісквітні рулети, б/в одяг, новорічні сувеніри до майбутніх свят, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

При зустрічі з директором об'єднання обговорювалися проблеми людей з інвалідністю та можливості подальшого співробітництва та допомоги з боку громади собору в грудні.

В установі на обліку перебуває 385 людей з порушеннями здоров'я, 50 з яких – діти.