Громада Кафедрального собору УПЦ відвідала з гуманітарною допомогою столичну організацію інвалідів
07:25, 04 грудня 2018Православ`я
2223 0
Громада Кафедрального собору УПЦ відвідала столичну організацію інвалідів / sobor.in.ua
У міжнародний день інвалідів, який відзначається 3 грудня, працівники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ і протоієрей Павло Білий відвідали столичну організацію інвалідів «Єдність», взяли участь у концерті і передали гуманітарну допомогу.
Співробітники соціального відділу передали підопічним організації бісквітні рулети, б/в одяг, новорічні сувеніри до майбутніх свят, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.
При зустрічі з директором об'єднання обговорювалися проблеми людей з інвалідністю та можливості подальшого співробітництва та допомоги з боку громади собору в грудні.
В установі на обліку перебуває 385 людей з порушеннями здоров'я, 50 з яких – діти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter