Одеський митрополит Агафангел просить Патріарха Кирила допомогти звільнити українських моряків

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел попросив Предстоятеля Руської Православної Церкви Патріарха Кирила звернутися до російської влади сприяти звільненню затриманих українських моряків та їх поверненню в Україну.

Про це йдеться у тексті листа від 3 грудня, розміщеному у відкритому доступі на сайті Одеської єпархії УПЦ.

«В акваторії Чорного моря 25 листопада стався інцидент, правова оцінка якого знаходиться поза межами церковної компетенції і є прерогативою політичних і правових інституцій. Внаслідок цього 24 моряки, серед яких жителі Одеси і Одеської області, стали заручниками політичної ситуації, були затримані прикордонною службою Російської Федерації», - повідомляється у тексті документа.

Митрополит зазначає при цьому особливу роль, яку може відіграти Церква в питанні повернення українських моряків.

«На цей момент тільки Православна Церква може стати єдиною ланкою, що знаходиться над протиборством, чий авторитетний голос може бути почутий по обидві сторони конфлікту», - йдеться у листі Одеського митрополита.