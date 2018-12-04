В Естонії відбулося перенесення мощей святої Катерини Пюхтицької

В Естонії 30 листопада, перед урочистим днем пам'яті всіх святих землі Естонської, відбулося перенесення мощей святої блаженної матері Катерини Пюхтицької, Христа заради юродивої, до Пюхтицького Успенського собору.

Цього дня Митрополит Таллінський і всієї Естонії Євген та сонм духовенства звершили молебень перед мощами у домовому храмі монастирської богадільні, освяченому на честь святителя Олексія, митрополита Московського, і великомучениці Варвари, після чого хресним ходом внесли мощі святої блаженної Катерини в Успенський собор і вклали їх у раку. Про це повідомляє офіційний сайт ЕПЦ.

Після перенесення мощей в Успенському соборі відбулося Всенічне бдіння, яке звершив Митрполит Таллінський і всієї Естонії Євген у співслужінні єпископа Маардуського Сергія, вікарія Талліннської єпархії.

Свята блаженна Катерина Пюхтицька була зарахована до лику святих Священним Синодом Руської Православної Церкви 7 березня 2018 року.