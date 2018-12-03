У Києво-Печерській лаврі почали святкувати Введення у храм Пресвятої Богородиці

Напередодні свята Введення у храм Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії, 3 грудня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Завтра Предстоятель очолить Божественну літургію у Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва.

Введення у храм Пресвятої Богородиці – свято, яке прийшло до нас з церковного передання. У цей день християни згадують, як святі Іоаким і Анна привели трирічну Діву Марію в Єрусалимський Храм. Так батьки Богородиці виконали свою обітницю присвятити довгоочікувану дочку Богу.