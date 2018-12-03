У Києві провели семінар з вивчення богослужбових текстів для нечуючих

У Києві відбувся IV Семінар з вивчення нюансів перекладу богослужбових текстів для людей з вадами слуху.

До участі у роботі зібрання долучилися представники 9 громад по роботі з нечуючими з України, Білорусі та Молдови, а також студенти Київської духовної семінарії, які вивчають жестову мову, повідомляє 3 грудня сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

На запрошення голови Синодального відділу у справах молоді УПЦ архієпископа Обухівського Іони (Черепанова) та з благословення митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора участь у семінарі взяв голова єпархіального відділу із взаємодії з організаціями, які піклуються людьми з обмеженими можливостями – архідиякон Діонісій (Гангур).

Під час семінару учасники працювали над тропарями і кондаками двунадесятих свят, таємними молитвами Літургії і послідовністю вінчання. Також подивилися презентації нових проектів і заходів, проведених у громадах за останній рік.

Кульмінацією заходу стало звершене богослужіння жестовою мовою в Академічному храмі Київської духовної академії і семінарії.

“Перекласти досконало тексти так, щоб людині з вадами слуху було зрозуміло, і при цьому не втратити багатогранність смислів церковнослов’янських текстів – це просто нереально. У будь-якому випадку переклад текстів – це завжди компроміс. І вибір варіанту впритул залежить від внутрішнього стану самого перекладача. Важливо і нам самим періодично надихатися. Такі зустрічі цьому цілком сприяють. Декілька днів разом на базі – це і робота, і спілкування, і відновлення сил”, – зазначає Катерина Дятлова, одна з найперших перекладачів Київської православної громади глухих.