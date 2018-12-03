У Києві та Житомирській області СБУ почала обшуки в єпархіях УПЦ

У Києві, Житомирі, Овручі та Коростені 3 грудня правоохоронці проводять обшуки в будинках, що належать єпархіям Української Православної Церкви.

Про це повідомляє "Житомир.info" з посиланням на головне управління Національної поліції у Житомирській області.

Зокрема там повідомили, що обшуки проходять у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".

"У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії - ред.), 3 грудня працівники слідчого управління ГУНП в Житомирській області разом з працівниками СБУ проводять 8 санкціонованих обшуків у Києві, Житомирі, Овручі і Коростені. Обшуки проводяться у будівлях, приміщеннях та приватних оселях", - повідомили в поліції.

У виданні повідомили, що проводять обшуки в приміщеннях, що належать Житомирській та Новоград-Волинській єпархії та Овруцько-Коростенській єпархії Української Православної Церкви.

В управлінні Служби безпеки України в Житомирській області підтвердили участь співробітників СБУ в обшуках, які проводять працівники слідчого управління ГУНП.

«Прийшли вранці, показали якусь незрозумілу постанову суду, забрали ключі, храм закрили і цілий день шукали печатну продукцію… Обшук проводили всюди, в тому числі і в алтарі, були в підвалі, у нижньому, верхньому храмах, котельні і т.д. – перевірили все. Цілий день шукали і нічого не знайшли», - цитує офіційний сайт УПЦ настоятеля Спасо-Преображенського кафедрального собору Овруча, протоієрея Анатолія Каплюка.

За словами священика, серед тих, хто проводив обшук - представники СБУ та районного відділу поліції. У результаті вилучили кілька журналів для священиків, календарі і богослужбові вказівки.

«Єпархіальне управління обшукували теж, хоча на це не мали права. Навіть згідно з їхньою постановою у них був дозвіл тільки на обшук храму», — повідомив він.