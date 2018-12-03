У Кіровоградській єпархії УПЦ провели благодійний концерт на підтримку людей з обмеженими можливостями

У селищі Смоліне Кіровоградської області відбувся благодійний концерт на підтримку людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сторінку у фейсбук протоієрея Олександра Хомича.

Зустріч провели напередодні Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. Особливим гостем заходу став протоієрей Олександр Клименко – переможець національного конкурсу «Голос Країни 2017».

Концерт «Від чистого серця даруймо добро» був організований зусиллями Бабенко Тетяни у співпраці з місцевою громадою та благочинним Смолінського округу Кіровоградської єпархії протоієреєм Олександром Хомичем.

Організатори повідомляють, що дійство було проведено у підтримку людей з обмеженими можливостями – «людей сильних духом , для яких кожен день – це боротьба, людей, які знають справжню ціну життю, яким би воно не було!».

Переповнений зал з особливою радістю зустрів виступ протоієрея Олександра Клименка, йдеться у повідомлені.

Міжнародний День людей з інвалідністю був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН 3 грудня 1992 року, з метою привернути увагу до людей з особливими потребами, захистити їхні права, гідності і благополуччя, акцентувати увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті.