У Києво-Печерській лаврі в день Введення в храм Пресвятої Богородиці відслужать 8 Літургій

У Києво-Печерській лаврі в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, 4 грудня, відбудеться вісім Божественних літургій.

Як повідомляється на сайті обителі, богослужіння почнуться:

05.30 - Ближні печери;

06.30 - Хрестовоздвиженський храм;

07.00 - Успенський собор;

08.00 - храм ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»;

08.30 - храм ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»;

08.30 - Трапезний храм;

09.15 - Аннозачатіївський храм;

09.40 - храм прп. Сергія Радонезького:

Вечірнє богослужіння розпочнеться:

16.30 - Трапезний храм;

17.00 - Успенський собор: Акафіст усім преподобним Печерським.

Довідка "УНІАН-Релігії". Свято Введення Пресвятої Богородиці у храм виникло на підставі церковного Передання. Коли Богородиці виповнилося три роки, її благочестиві батьки Іоаким і Анна виконали обітницю: віддали дочку на служіння Богу, привівши її до Єрусалимського храму.

Біля входу в храм були 15 сходинок - за числом псалмів, які священики співали при вході в нього. Батьки поставили маленьку Марію на першу сходинку, і вона без сторонньої допомоги піднялася на неї, де її зустрів первосвященик Захарія, батько Іоанна Предтечі, який ввів дівчинку в найсвященніше місце в храмі.

На вечірньому богослужінні Введення вперше починають звучати слова з Різдвяного канону, написаного знаменитим візантійським гімнографії Козьмою Єрусалимським. Ці слова починаються радісним вигуком «Христос рождається, славте, Христос з небес, зустрічайте!». Вони нагадують християнам про те, чому присвячений Різдвяний піст.