У Києво-Печерській лаврі в день Введення в храм Пресвятої Богородиці відслужать 8 Літургій
У Києво-Печерській лаврі в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, 4 грудня, відбудеться вісім Божественних літургій.
Як повідомляється на сайті обителі, богослужіння почнуться:
05.30 - Ближні печери;
06.30 - Хрестовоздвиженський храм;
07.00 - Успенський собор;
08.00 - храм ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»;
08.30 - храм ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»;
08.30 - Трапезний храм;
09.15 - Аннозачатіївський храм;
09.40 - храм прп. Сергія Радонезького:
Вечірнє богослужіння розпочнеться:
16.30 - Трапезний храм;
17.00 - Успенський собор: Акафіст усім преподобним Печерським.
Довідка "УНІАН-Релігії". Свято Введення Пресвятої Богородиці у храм виникло на підставі церковного Передання. Коли Богородиці виповнилося три роки, її благочестиві батьки Іоаким і Анна виконали обітницю: віддали дочку на служіння Богу, привівши її до Єрусалимського храму.
Біля входу в храм були 15 сходинок - за числом псалмів, які священики співали при вході в нього. Батьки поставили маленьку Марію на першу сходинку, і вона без сторонньої допомоги піднялася на неї, де її зустрів первосвященик Захарія, батько Іоанна Предтечі, який ввів дівчинку в найсвященніше місце в храмі.
На вечірньому богослужінні Введення вперше починають звучати слова з Різдвяного канону, написаного знаменитим візантійським гімнографії Козьмою Єрусалимським. Ці слова починаються радісним вигуком «Христос рождається, славте, Христос з небес, зустрічайте!». Вони нагадують християнам про те, чому присвячений Різдвяний піст.