У Ковель привезли мощі святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениць Варвари і Катерини

У Ковель привезли мощі рівноапостольного князя Володимира та великомучениць Варвари і Катерини.

Хресний хід з нагоди 1030-річниці Хрещення Русі несе святині парафіями Володимир-Волинської єпархії, повідомляється на офіційній сторінці Ковельського міського благочиння УПЦ у Facebook.

Мощі святих рівноапостольного князя Володимира - Хрестителя Русі та великомучениць Варвари і Катерини в грудні відвідають усі храми Ковельського міського благочиння.

Графік перебування святинь:

3-4 грудня - Введенська церква;

4-5 грудня - Свято-Троїцький кафедральний собор;

5-6 грудня - Михайлівська церква;

6-7 грудня - Почаївської ікони Божої Матері;

7-8 грудня - Воскресенський кафедральний собор;

8-9 грудня - Воскресенський кафедральний собор;

9-10 грудня - Хрестовоздвиженська церква (смт Люблинець);

10-11 грудня - Церква святого князя Олега Брянського;

11-12 грудня - Фадеєвська церква;

12-13 грудня - Воскресіння Словущеє;

13-14 грудня - Миколаївська церква;

14-15 грудня - Пантелеймонівська церква;

15-16 грудня - Анатоліївська церква;

16-17 грудня - Серафима Саровського церква (с.Вербка);

17-18 грудня - Тетянівська церква;

Мощі прибувають у храм на вечірнє богослужіння і перебувають протягом доби.