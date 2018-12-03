У Ковель привезли мощі святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениць Варвари і Катерини
У Ковель привезли мощі рівноапостольного князя Володимира та великомучениць Варвари і Катерини.
Хресний хід з нагоди 1030-річниці Хрещення Русі несе святині парафіями Володимир-Волинської єпархії, повідомляється на офіційній сторінці Ковельського міського благочиння УПЦ у Facebook.
Мощі святих рівноапостольного князя Володимира - Хрестителя Русі та великомучениць Варвари і Катерини в грудні відвідають усі храми Ковельського міського благочиння.
Графік перебування святинь:
3-4 грудня - Введенська церква;
4-5 грудня - Свято-Троїцький кафедральний собор;
5-6 грудня - Михайлівська церква;
6-7 грудня - Почаївської ікони Божої Матері;
7-8 грудня - Воскресенський кафедральний собор;
8-9 грудня - Воскресенський кафедральний собор;
9-10 грудня - Хрестовоздвиженська церква (смт Люблинець);
10-11 грудня - Церква святого князя Олега Брянського;
11-12 грудня - Фадеєвська церква;
12-13 грудня - Воскресіння Словущеє;
13-14 грудня - Миколаївська церква;
14-15 грудня - Пантелеймонівська церква;
15-16 грудня - Анатоліївська церква;
16-17 грудня - Серафима Саровського церква (с.Вербка);
17-18 грудня - Тетянівська церква;
Мощі прибувають у храм на вечірнє богослужіння і перебувають протягом доби.