У мережі доступна для перегляду програма про зруйновані храми Одеси (відео)

Одеська єпархія УПЦ і медіагрупа «Глас» продовжують свій медіапроект «Забуті вівтарі», в якому розповідається про зруйновані храми Одеси.

Як повідомляє прес-служба єпархії, у новій програмі йдеться про домову церкву Воронцовського палацу на честь святого архістратига Михаїла - небесного покровителя Михайла Воронцова (генерал-губернатора).

Історична Одеса багато в чому зобов'язана цьому державному та військовому діячу, який всіляко сприяв її будівництву та розвитку (як фізичного, так і духовного). Разом зі своєю дружиною Єлизаветою генерал-фельдмаршал Воронцов посприяв будівництву та матеріальному забезпеченню значної кількості міських храмів та притулків для сиріт. Детальніше про домову церкву і про сам палац, в якому ця поважна родина прожила не один десяток років, можна ознайомитися в новій передачі.

Автор програми протоієрей Костянтин Бацуев спільно з істориком і краєзнавцем Олександром Чілей продовжують працювати над новими програмами, які будуть цікаві всім одеситам і людям, які цікавляться історією Одеси.