Митрополит УПЦ потрапив до рейтингу ТОП-100 впливових закарпатців
13:05, 03 грудня 2018Православ`я
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ТОП-100 впливових закарпатців / m-church.org.ua
Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор потрапив до рейтингу впливових закарпатців 2018 року.
Зі слів авторів проекту «Впливові люди Закарпаття», рейтинг став якісно новою спробою оцінити можливості і дії найбільш впливових людей краю, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.
Визначати найбільш успішних закарпатців газета «Неділя» за допомогою спецпроекту «Впливові люди Закарпаття» ТОП-100 почала ще у 2006 році.
Готуючи матеріал, журналісти врахували думки експертів у різних галузях, анкети громадських діячів, волонтерів, студентів, представників бізнесу.
Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор потрапив до рейтингу в розділі «Духовність», його ім’я – на 3-й позиції.
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