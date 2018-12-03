Митрополит УПЦ потрапив до рейтингу ТОП-100 впливових закарпатців

Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор потрапив до рейтингу впливових закарпатців 2018 року.

Зі слів авторів проекту «Впливові люди Закарпаття», рейтинг став якісно новою спробою оцінити можливості і дії найбільш впливових людей краю, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Визначати найбільш успішних закарпатців газета «Неділя» за допомогою спецпроекту «Впливові люди Закарпаття» ТОП-100 почала ще у 2006 році.

Готуючи матеріал, журналісти врахували думки експертів у різних галузях, анкети громадських діячів, волонтерів, студентів, представників бізнесу.

Митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор потрапив до рейтингу в розділі «Духовність», його ім’я – на 3-й позиції.