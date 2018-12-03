У Білорусі вчені з 5 країн обговорюють особливості реставрації церкви XII століття

На базі церковно-парафіяльного комплексу у білоруському місті Гродно 30 листопада почалася III науково-практична конференція «Свята-Барысаглебская (Каложская) царква (XII ст.): пошук шляхоў захавання».

Для участі у форумі запрошені 22 фахівці в галузі архітектури і мистецтва з Білорусі, Польщі, Литви, України та Росії, повідомляється на офіційному порталі Білоруської Православної Церкви.

Під час роботи конференції планується проаналізувати виконані у 2017-2018 роках ремонтні роботи дерев'яних конструкцій храму та благоустрою прилеглої території. Особливу увагу учасників конференції буде приділено аналізу думок вчених фахівців щодо консервації кам'яної частини храму (XII століття) і стабілізації температурно-вологісного режиму, міжнародного досвіду країн-сусідів щодо збереження пам'яток архітектури подібного рівня.

Крім того, передбачається обговорення питань, пов'язаних із підготовкою номінаційного досьє для включення Коложської церкви та інших пам'яток Гродненського регіону у Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відкриваючи роботу конференції, архієпископ Гродненський і Волковиський Артемій подякував учасникам за інтерес до збереження давньої Коложи. Він також звернув увагу на важливість вироблення таких підходів до реконструкції Коложи, які виявляли б максимальну турботу не лише про храм як пам'ятку архітектури, а й про людей, парафіяльну громаду.