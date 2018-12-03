У Валаамському монастирі створять віртуальний тур по острову

У Валаамському монастирі триває розробка нового проекту - безкоштовного віртуального туру "Потаємний Валаам", за допомогою якого можна буде, перебуваючи в будь-якій точці світу, відвідати острів Валаам з його давньою обителлю, скитами та каплицями, а також доторкнутися до його святинь і насолодитися красою природи.

Вкрай складний у технічному плані проект вимагає чималих фінансових витрат, розповідають його ініціатори на сторінці монастиря в соціальній мережі, повідомляють "Парафії".

Паломники і туристи, які приїжджають на Валаам зможуть скористатися мобільним додатком, як путівником і віртуальним гідом. У рамках туру планується вперше показати дальній скит Валаама, доступ до якого закритий для всіх прочан.

Тур "Потаємний Валаам" буде перекладений на інші мови та стане абсолютно безкоштовним для всіх користувачів.