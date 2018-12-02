Митрополит Онуфрій розповів, що таке Страх Божий

Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї недільної проповіді розповів, чому Господь в притчі про нерозумного багатія, яка читалася в Євангельському зачалі (Лк., XII, 16–21), назвав його божевільним.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Багач не був ані невігласом, ані неписьменним, він був освіченою людиною, – зазначив Архіпастир. – …Він знав де придбати землю, що посіяти, коли й як обробляти, збирати урожай, як його зберігати… А Господь його називає божевільним».

Його Блаженство розповів, що поняття «освіченості» та «мудрості життєвої» – це різні речі.

Людина навчена досвідом в життєвих справах може, не маючи освіти, досягти більшого успіху в особистому житті й у взаєминах з близькими, наголосив Блаженніший владика.

«Але є ще премудрість духовна. Ця мудрість навчає людину не тільки, як влаштувати своє земне життя, але так вчить людину вибудовувати його, щоб кінець тимчасового життя для неї став початком Вічного», – звернув увагу він.

«Ця мудрість дається тим людям, які мають страх Божий, – пояснив Предстоятель. – Премудрий каже, що початок премудрості – страх Господній» (Прип. 1, 7).

Далі Митрополит Онуфрій назвав два види страху, один з яких веде до премудрості Божої.

«Коли людина тільки встає на шлях благочестивого життя, у неї буває страх раба – вона боїться Бога, як раб боїться свого господаря. Але коли людина утвердиться в благочесті, у неї цей страх переходить в синівський. Вона боїться, як би не образити чимось свого Творця. І вона готова робити все, що Бог захоче, тільки щоб Він на нього не образився. Це синівський страх народжує вищу мудрість. Цей стан ніколи не залишає людину, навіть при її переході у Вічність – вона любить Бога, як син, завжди».

Архіпастир дав духовні настанови, як навчиться стяжати у собі синівський страх Господній.

«Коли людина починає жити за законом Євангельським, за законом Божим, коли вона вирішує залишити гріх, жити по правді, свято, благочестиво, то на перших самих кроках, коли вона вже прийняла тверде рішення, Господь дає їй благодать…

Бог дає людині благодать Святого Духа для того, щоб вона її зміцнила, щоб вона могла звершити свої добрі, благочестиві течії життя. І ця благодать, входячи в людину, привносить туди тиху радість і мир, яких вона раніше не відчувала, – розповів Предстоятель. – Людина створена для миру. Тому, коли вона пізнає це відчуття, вона боїться його втратити. У неї з’являється страх – як би Бог у неї не забрав цю внутрішню благодать, яку Він дав на початку шляху благочестя. Я починаю думати – що робити, як захистити цей внутрішній душевний скарб. Цей страх є початком премудрості».

Його Блаженство пояснив це докладніше на прикладі з придбанням майна.

«Людина, наприклад, купила гарну машину або побудувала красивий будинок, який їй дуже подобається, тоді у неї з’являється страх, який змушує її думати, що робити, щоб це не втратити. Це природний страх – це інстинкт самозбереження. Схожим чином справа полягає й з нашою душею. Коли Господь дає благодать, ми починаємо вивчати духовні закони, які допомагають нам зберігати цю благодать».

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми дбали про те, щоб стяжати премудрість Божу через страх Божий, через боязнь хоча б якось образити Того, Хто не гідний жодної образи», – закликав Блаженніший владика.