У Луцьку провели кінофорум православної молоді

У Луцьку 30 листопада відбувся IV молодіжний кінофорум, організований відділом у справах молоді Волинської єпархії УПЦ.

До участі були представлені 18 робіт – відеороликів на соціальні теми, повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Фільми підготували активісти молодіжних православних об’єднань єпархіальних благочинь, за винятком одного, надісланого авторкою з Київської єпархії УПЦ.

Окрім того, до участі долучились і студенти Волинської духовної семінарії.

Як повідомив голова єпархіального відділу у справах молоді ієромонах Ілля (Вишневський), фестиваль не завершиться переглядом робіт, оскільки вони будуть оцінюватись до Дня православної молоді.

«Наш відділ створив Youtube-канал, де будуть опубліковані всі представлені до фестивалю роботи. Ми будемо оцінювати їх відповідно до кількості переглядів та позитивних оцінок від глядачів. Отож, запрошуємо до активного перегляду виставлених в Інтернет роликів нашого фестивалю», – каже отець Ілля.

Організатори подякували учасникам заходу за підготовлені фільми та побажали натхнення у створенні нових робіт.