До Ізюма прибули мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії
13:38, 02 грудня 2018Православ`я
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До Ізюма прибули мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії / izum.church.ua
У суботу, 1 грудня, митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей звершив всенічне бдіння у Вознесенському кафедральному соборі м. Ізюма.
На початку всеношної, правлячий архієрей і духовенство урочисто зустріли мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.
По закінченню богослужіння митрополит Єлисей виголосив проповідь, після чого дав тим, хто молився, святительське благословення.
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