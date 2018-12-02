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До Ізюма прибули мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії

13:38, 02 грудня 2018
Православ`я
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До Ізюма прибули мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії / izum.church.ua

На початку всеношної, правлячий архієрей і духовенство урочисто зустріли мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.

По закінченню богослужіння митрополит Єлисей виголосив проповідь, після чого дав тим, хто молився, святительське благословення.

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