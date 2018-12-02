До Ізюма прибули мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії

У суботу, 1 грудня, митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей звершив всенічне бдіння у Вознесенському кафедральному соборі м. Ізюма.

На початку всеношної, правлячий архієрей і духовенство урочисто зустріли мощі священномученика Кипріана та мучениці Іустинії, повідомляє прес-служба Ізюмської єпархії УПЦ.

По закінченню богослужіння митрополит Єлисей виголосив проповідь, після чого дав тим, хто молився, святительське благословення.