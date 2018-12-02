У Києво-Печерській лаврі відзначають день пам’яті преподобного Варлаама

У Неділю, у день пам’яті преподобного Варлаама, ігумена Печерського, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним притчу про нерозумного багатія, яка читалася в євангельському зачалі.

“Ця Євангельська притча говорить про те, що багатство, яке Бог дає людині для володіння, Він дає не тільки для того, щоб людина вжила його для свого задоволення, але щоб вона поділилася з тими, хто його потребує, хто бідний і злиденний”, – наголосив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Архіпастир також розповів про відмінності між освіченістю, життєвою мудрістю і премудрістю духовною.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив хіротонію у диякона Антонія Ковшара, студента I курсу магістратури Київської духовної академії.

На завершення богослужіння був звершений молебень і проспівано величання біля раки з мощами преподобного Варлаама, ігумена Печерського. Після чого Архіпастир привітав паству з недільним днем та благословив усіх.