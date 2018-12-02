У Німеччині єпархії РПЦ заявили про розрив спілкування з Константинопольським Патріархатом

Берлінсько-Німецька єпархія Московського Патріархату і Німецька єпархія Руської Зарубіжної Церкви переривають спілкування з Константинопольським Патріархатом через українське питання.

Таку заяву було ухвалено на першому спільному засіданні єпархіальних рад, яке відбулося 29 листопада, повідомляється на сайті Берлінсько-Германської єпархії.

У заяві наголошується, що «дії Константинопольського Патріархату ставлять під сумнів основи православної соборності, зокрема, принцип консенсусу і рівноправності в православній діаспорі».

Архіпастирі та духовенство обох єпархій також висловили підтримку Блаженнішому митрополиту Онуфрію та вірних УПЦ.

«Вважаємо за необхідне підкреслити, що Українська Православна Церква вже є автономною і незалежною у всіх ключових сферах своєї діяльності. Демонстративне ігнорування Константинопольським Патріархатом цього незаперечного факту веде до трагічних наслідків для всього українського народу», - сказано у заяві архієреїв Німеччини.