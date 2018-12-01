СБУ Рівненщини викликало на допит священиків УПЦ

Повістки про виклик на допит до заступника начальника слідвідділу УСБУ в Рівненській області Туза Б.М. 30 листопада були вручені священнослужителям-благочинним Сарненської єпархії Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Сарненської єпархії.

Як повідомив благочинний Костопільського благочиння архімандрит Іларіон (Клебан), йому була вручена повістка про виклик на допит на 5 грудня до Рівненського управління СБУ у якості свідка за кримінальним провадженням №22017180000000025.

Разом із тим, єпархіальне управління повідомили й інші священнослужителі-благочинні, зокрема з віддалених районів Рівненщини, що вони отримали подібні повістки без роз’яснення, про що саме мають свідчити в СБУ.

"Після прийняття під час Собору єпископів 13 листопада Постанови щодо останніх церковних подій в Україні, у різних регіонах України майже одночасно відбулася низка провокацій, спрямованих проти ієрархів Української Православної Церкви. Зокрема були проведені незаконні дії біля резиденцій єпархіальних управлінь та єпископів УПЦ. Окрім того, розпочалися систематичні виклики єпископів УПЦ на розмову до СБУ", - ідеться у повідомленні.

На переконання голови юридичного відділу УПЦ протоієрея Олександра Бахова, «враховуючи системність, одночасність, масовість, ці дії скеровані на єпископів із метою тиску та примусу їх до участі в так званому “об’єднавчому соборі”». Аналізуючи останні події, юрист наголосив, що перераховані провокації є прямим порушенням конституційних прав громадян України та мають виражений штучний і централізований характер, і не є неупередженим проявом волевиявлення людей.

Протоієрей Олександр Бахов також нагадав права священнослужителів і вірян у разі виклику до СБУ, що регламентується Кримінально-процесуальним кодексом. Він нагадав, що «особи мають право скористатися правовою допомогою, яка гарантується 59 статтею Конституції України, і приходити разом з адвокатом, та мають право не свідчити проти себе та своїх близьких».