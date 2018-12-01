Митрополит Онуфрій розповів про те, як людина повинна розпоряджатися земними благами

В ефірі телеканалу «Інтер» вийшов шостий випуск щотижневої програми «Слово Предстоятеля», у якій Блаженніший Митрополит Онуфрій звертається з духовною настановою до глядачів.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на телеканал «Інтер».

Предстоятель розповів про те, як людина повинна розпоряджатися земними благами. Архіпастир розтлумачив притчу Спасителя про безумного багача (Лк. 12: 16-21) та підкреслив, що людина, має не «збирати багатство для себе», а «багатіти в Бога» і ділитися земними багатствами з тими, хто особливо потребує допомоги.

Блаженніший владика також пояснив сенс людської мудрості і сенс духовної премудрості. За словами Владики, якщо людина живе за Божими заповідями, то в неї з’являється страх образити Бога, як син боїться образити батька. Цей синівський страх змушує людину шукати цю духовну премудрість, яка «так вчить людину жити на землі, щоб кінець її тимчасового життя був початком вічного життя на Небі».

Також Предстоятель розповів про земні скарби, умовно назвавши їх калачем, частинку від якого хоче отримати кожен, тому, як додав Архіпастир, «вони й є причиною земної ворожнечі, війн та всілякого зла».

«Багатство людина має збирати не для себе, а щоб ним користувалися всі… Потрібно жити так, щоб вас поважали і ті, хто живе поруч із вами, і ті, хто буде жити після вас», — зазначив Митрополит Онуфрій.