У Полтаві вшанували пам'ять преподобного Паїсія Величковського

У день пам'яті преподобного Паїсія Величковського - уродженця Полтави, з благословення митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, урочисті богослужіння відбулися в Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі, де знаходиться ковчег із часткою святих мощей преподобного Паїсія.

Служіння Божественної літургії цього дня очолив протоієрей Михаїл Волощук, повідомляється на сайті Полтавської єпархії УПЦ.

Ковчег із часткою мощей прп. Паїсія Величковського з благословення Блаженнішого Патріарха Румунського Даниїла і на прохання митрополита Полтавського і Миргородського Філіпа був доставлений до Полтави з Нямецького монастиря (Румунія) архієпископом Ясським, митрополитом Молдови і Буковини Феофаном (Румунська Православна Церква) у листопаді 2016 року.