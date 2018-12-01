У Кафедральному соборі УПЦ почалася акція зі збору різдвяних подарунків для дітей.

Соціальний відділ Кафедрального собору проводить благодійну акцію "Подаруй дітям свято" зі збору канцтоварів, іграшок, ігор, конструкторів, дитячої літератури, взуття, одягу, солодощів. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Зібрані подарунки будуть передані дітям-сиротам та дітям з онкозахворюваннями.