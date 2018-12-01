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У Кафедральному соборі УПЦ почалася акція зі збору різдвяних подарунків для дітей

00:32, 01 грудня 2018
Православ`я
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У Кафедральному соборі УПЦ почалася акція зі збору різдвяних подарунків / foma.ru

Соціальний відділ Кафедрального собору проводить благодійну акцію "Подаруй дітям свято" зі збору канцтоварів, іграшок, ігор, конструкторів, дитячої літератури, взуття, одягу, солодощів. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

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Зібрані подарунки будуть передані дітям-сиротам та дітям з онкозахворюваннями.

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