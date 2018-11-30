Митрополит Павел заявив, що не проживав там, де пройшов обшук СБУ

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел заявив, що давно не жив у будинку, в якому сьогодні співробітники СБУ провели обшук.

Про це він повідомив на брифінгу, повідомляє «112».

"Сьогодні в будинку, який значиться за мною, були обшуки. Але з 2013 року я там ні разу не був. У 2014 році цей будинок був розграбований, вкрадені п'ять ікон", - розповів митрополит Павел.

Зі слів намісника Лаври випливає, що в будинку, де проходив обшук, правоохоронці знайшли якусь "брошуру".

"Хтось поклав брошуру 2017 року, але я там був у 2013 році", - зазначив митрополит Павел.

Також намісник Києво-Печерської лаври заявив, що сьогодні на нього "чиниться тиск з усіх сторін".

Митрополит також зазначив, що обшуки СБУ проводилися на сільськогосподарському підприємстві Лаври.

"Мене дивує інше: роблять обшуки за такою статтею, але чому йти у господарство? Що, корови - терористки? Вівці? Що там шукати? Я не проти, нехай шукають.. Там вже була служба прокуратури Бориспільського району", - додав він.

Також він зазначив, що ведення господарства необхідно братії монастиря для того, щоб допомагати нужденним, оскільки ченці Києво-Печерської лаври опікуються 21 дитячим будинком, 18 дитячими будинками сімейного типу, а також допомагають продуктами міським лікарням.

Митрополит Павел повідомив про те, що будинок, у якому проводилися сьогодні обшуки, давно продається з метою надати благодійність.

«Цей будинок продається, якщо ви його купите, ми розвеземо ці кошти дитячими будинками - це те, що я роблю і буду робити», - заявив владика Павел.

Як повідомлялося, 30 листопада Служба безпеки України проводила обшук за місцем проживання намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла (Лебедя). У господарство митрополита Павла в селі Вороньків Бориспільського району приїхали три автобуси з представниками СБУ.