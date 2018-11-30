На Чернігівщині освятили новий православний храм на честь Архістратига Михаїла

У четвер, 29 листопада Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент звершив чин великого освячення храму в ім’я Архістратига Михаїла села Бахмач Бахмацького району Чернігівської області.

Після завершення освячення храму Архіпастир очолив у ньому служіння першої Божественної літургії, повідомляється на сайті Ніжинської єпархії УПЦ.

На Малому вході Архієпископ Климент з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія нагородив настоятеля храму протоієрея Василія Гладиша високою богослужбовою нагородою ‑ правом служіння Божественної літургії з відкритими Царськими вратами до “Отче наш”.

Після читання Святого Євангелія Владика звернувся до пастви зі словом проповіді.

За літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Після одпусту Божественної літургії Високопреосвященніший Архієпископ Климент подякував усім, хто долучився до богоугодної справи будівництва храму, і з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви нагородив благодійників відповідними відзнаками.

Цього дня до храму прибула чудотворна Борзнянська ікона Божої Матері, перед якою Архіпастир разом з духовенством звершили молебень до Пресвятої Богородиці.