Відкрито збір коштів для лікування Пліщука Миколая – «Надіюсь і вірю»

17-річний Миколай Пліщук із Житомира бореться з пухлиною і потребує допомоги.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», Миколай Пліщук ще недавно був першокурсником, освоював спеціальність електрика і жив звичайним студентським життям. Але так вийшло, що студентську парту він змушений був змінити на лікарняне ліжко.

У квітні хлопчик став погано себе почувати, у нього раптово з'явилися болі в спині. Призначене докторами лікування виявилося неефективним. Однак проблеми стали наростати. У Колі з'явилися утворення на голові і за вухом "шишки", і хлопчика направили до лора. Доктор патології лор-органів теж не виявив. Хлопця тим часом турбував головний біль, збільшилася припухлість у скроневій частці, періодично німіла ліва частина обличчя. Після проведеного обстеження МСКТ головного мозку лікарі виявили об'ємний процес у лівій скроневій кістці. У липні хлопчика прооперували, і після консультації у національному інституті раку Колі призначили курс хіміотерапії за місцем проживання.

Минулого тижня Колі робили КТ, за результатами якого є позитивні зміни. Найближчим часом Коля має заступити на черговий блок ХТ, для проходження якої йому потрібен препарат «Блеомицин» 15мг в кількості 2 флакони на загальну суму 2 960,50 грн. Фінансова ситуація в цій сім'ї нині дуже складна. Три роки тому батько хлопчика потрапив в аварію. Насилу родині вдалося поставити його на ноги, а торік ще й тяжко захворіла мама.

«Спокійний і доброзичливий, добрий і дуже уважний», - з теплотою розповідає про внука бабуся, Надія Іванівна. Вона дуже любить онука і переживає за нього. - «Ми сподіваємося і віримо, що вилікуємо Колю, і все буде добре».

Раніше завдяки підтримці небайдужих людей Миколай отримував необхідні для лікування ліки. Без вашої допомоги він не впорається з підступною хворобою.

Про те, як і чим допомогти Пліщуку Миколаю – читайте на сайті «Надіюсь і вірю».